Узбекистан с 1 августа отменяет акциз на импорт автомобилей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Узбекистан с 1 августа отменяет акциз на импорт легковых автомобилей, грузовиков и коммерческого транспорта. Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

До этого с машин, произведенных в России, Казахстане и Украине, согласно договору о свободной торговле в рамках СНГ взимался акциз в размере 2% и НДС - 20%.

На данный момент из отечественных автопроизводителей в Узбекистан машины экспортируют "АвтоВАЗ", "КамАЗ", "Соллерс" и "Группа ГАЗ".

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, отмена акциза на ввоз авто не приведет к значительному увеличению поставок в эту страну. "В целом отмена акциза - положительна мера для экспортеров, но к радикальным изменениям это не приведет", - считает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

С ним также соглашается исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов, подчеркивая, что отмена акциза - шаг в сторону либерализации авторынка Узбекистана. "Рынок Узбекистана всегда был достаточно замкнутым и закрытым, защищенным от импорта. Он был ориентирован на продажу автомобилей только местного производства. В последнее время начались движения в стороны либерализации рынка", - рассказал он.