Трутнев поручил дополнительно поддержать авиакомпании ДФО и Арктики после пандемии

ТАСС, 1 августа. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проанализировать эффективность поддержки авиаперевозчиков Дальнего Востока и Арктики и предложить дополнительные меры помощи для обеспечения бесперебойной работы авиакомпаний, сообщает пресс-служба дальневосточного полпредства по итогам совещания Трутнева с главами регионов ДФО.

"Нужно проанализировать, какой объем средств необходимо предоставить из федерального бюджета для поддержки авиаперевозчиков. По итогам анализа разработать предложения по мерам поддержки и сделать соответствующий доклад в правительство. Мы не можем остановить транспортное сообщение. Это совершенно невозможно", - приводят в сообщении слова Трутнева.

Провести анализ и подготовить соответствующие предложения поручено Росавиации совместно с Минэкономразвития России и авиакомпаниями, работающими на территории Дальнего Востока и Арктики. Вице-премьер отметил, что авиатранспортная отрасль в условиях пандемии столкнулась с беспрецедентным снижением пассажиропотока, ростом операционных издержек и оказалась в числе наиболее пострадавших секторов экономики.

Так, по данным Минвостокразвития, объем пассажирских перевозок дальневосточных авиакомпаний в марте-мае 2020 года из-за пандемии сократился на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года: с порядка 500 до 344 тыс. пассажиров. Как отметил глава министерства Александр Козлов, при этом авиакомпании в полном объеме понесли затраты на содержание авиапарка, лизинг, однако ни один из региональных авиаперевозчиков Дальнего Востока и Арктики не отказался от выполнения полетов по запланированным маршрутам по собственной инициативе.

Как сообщил на совещании член Совета Федерации Анатолий Широков, общая сумма убытков только девяти региональных авиакомпаний ДФО и Арктики в период с марта по май составила около 4,3 млрд рублей. По его словам, самая тяжелая ситуация складывается в авиакомпаниях "Якутия" и "Ямал", убытки которых из-за пандемии достигли 1,5 млрд рублей и 1,6 млрд рублей соответственно. В полпредстве уточнили, что этим девяти авиакомпаниям будет выделена субсидия на общую сумму 176,1 млн рублей (4% от суммы убытков).

Снижение цен на авиатопливо

По словам Трутнева, еще одним нерешенным вопросом остаются высокие цены на авиатопливо на Дальнем Востоке. Он поручил ФАС совместно с Минэнерго и Минфином РФ проанализировать всю цепочку добавленной стоимости и в течение двух недель представить в кабмин предложения по снижению цен на керосин в ДФО до среднероссийского уровня.

"На Дальнем Востоке цена на керосин должна быть такая же, как в центральной части России, и нужно думать, как сделать цену конкурентноспособную со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - приводят в сообщении слова Трутнева.

По данным Минвостокразвития России, керосин в аэропортах Дальнего Востока в среднем стоит 70 тыс. рублей за одну тонну. В то же время в Пулково (Санкт-Петербург) он стоит 36 тыс. рублей за тонну, в аэропорту Ульяновска - 34 тыс. рублей, в московском авиационном узле - 35 тыс. рублей.

В сообщении уточняется, что ранее федеральные власти уже утвердили комплекс мер для поддержки авиационной отрасли России, однако они в большей степени ориентированы на господдержку крупных авиакомпаний, выполняющих полеты по магистральным направлениям.