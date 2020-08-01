Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.

Согласно 78-страничному документу, в минувшем году глава государства, помимо прочего, заработал $21,4 млн благодаря своему курорту Мар-а-Лаго в штате Флорида. В декларации за 2018 год доход от этого комплекса был выше - почти $22,7 млн. Прибыль от отеля в Вашингтоне по сравнению с 2018 годом сократилась на 300 тыс. и составила $40,5 млн. В свою очередь курорт Trump National Doral Miami в 2019 году принес Трампу $77,2 млн - на $1,3 млн больше, чем в предыдущем году. Доходы от гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) также выросли - с $15,7 млн до $17,7 млн.

Как подсчитала газета The Wall Street Journal, в целом доходы главы Белого дома в 2019 году составили не менее $446 млн. Издание отмечает, что финансовая выписка должна была быть обнародована раньше, однако из-за пандемии сроки публикации сдвинулись.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organization, чтобы передать их под управление сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.

Во время предвыборной гонки 2016 года и до нее Трамп утверждал, что его состояние превышает $10 млрд. Эксперты не раз выражали сомнения на этот счет, полагая, что совокупная стоимость его активов значительно меньше.