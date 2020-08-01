Резиденты ТОР "Забайкалье" за год инвестировали в проекты 19 млрд рублей

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" за год вложили в свои проекты 19 млрд рублей инвестиций, сообщили ТАСС в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра России, 1 августа 2019 года объявил о создании в Забайкальском крае территории опережающего развития. Это стало возможным после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

Площадь ТОР составляет 5,3 млн га, она размещена на территориях 23 муниципальных образований и двух городских округах Забайкальского края. "На территории опережающего развития "Забайкалье" заключено 15 соглашений об осуществлении деятельности с общим объемом инвестиций 131 млрд рублей и созданием свыше 5,2 тыс. рабочих мест. Фактически осуществлено 19 млрд рублей инвестиций, создано 378 рабочих мест", - отметили в КРДВ.

Как уточнил заместитель председателя краевого правительства Михаил Чуркин, первоначально предполагалось, что за счет 15 проектов будет инвестировано 196 млрд рублей, однако за год состав резидентов изменился. "Теперь все чаще приходят инвесторы из малого и среднего бизнеса с проектами в несколько миллионов рублей. Всем резидентам мы оказываем комплексную поддержку, которая включает не только налоговые преференции, но и сопровождение по всем проблемным вопросам, и подготовку необходимой документации", - подчеркнул он.

Проекты разного масштаба

Первым и пока единственным резидентом ТОР, запустившим производство, стала компания "Группа Инновация" с пеллетным заводом в Чите. В строительство предприятия вложено больше 60 млн рублей. Предприятие, которое производит топливные гранулы, открылось 1 мая и создало 16 рабочих мест. В качестве сырья здесь используют отходы деревопереработки с лесопилок региона. Позже инвестор планирует построить новые цеха, нарастить производство и выйти на экспортные поставки в Южную Корею и Японию.

Крупнейшим проектом ТОР является освоение Удоканского месторождения меди на севере Забайкальского края - это месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди является самым большим в России. Его освоение включает разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 млн тонн руды в год и выпуском до 125 тыс. тонн меди в год, создание соответствующей инфраструктуры.

Строительные работы на месте месторождения ведутся с первого квартала 2019 года. Тогда же инвестор стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Проект по освоению месторождения позволит создать только в Забайкалье около 2 тыс. рабочих мест и до 20 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей. По подсчетам властей, после запуска комбината "Байкальская горная компания" (БГК), которая занимается освоением месторождения, будет обеспечивать до 10% валового регионального продукта.

Особо важным освоение Удокана является для Каларского района, на территории которого находится месторождение. Благодаря этому проекту в муниципалитете началось развитие инфраструктуры. Так, уже в 2020 году должны приступить к реконструкции аэропорта в районном центре - селе Чара, где из-за труднодоступности нет автомобильного сообщения с Читой. Кроме того, в начале июля БГК открыла мост для большегрузной техники через реку Нирунгнакан.

Помимо этого, в числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР, - освоение Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе.

В июле Минвостокразвития России решило включить в ТОР "Забайкалье" еще шесть инвесторов. По оценке министерства, расширение ТОР позволит дополнительно создать не менее 1,2 тыс. рабочих мест и привлечь, как минимум, 14,4 млрд рублей инвестиций. В числе новых инвесторов - компания "Колос" с ее проектом развития молочного скотоводства, выращивания рапса, овса и пшеницы на площади 20 тыс. га. Также в списке новых инвестпроектов - полная реконструкция курортно-туристического комплекса "Кука", создание горно-обогатительного комбината на месторождении "Железный кряж" и оптово-логистического центра для хранения 10 тыс. тонн плодоовощной продукции в Чите.

Вопрос трудоустройства

Вместе с привлечением частных инвестиций краевые власти рассчитывают благодаря ТОР справиться с безработицей в Забайкалье. Однако первое время компании не смогут обойтись без привлечения специалистов из других регионов.

"Такой проблемы с безработными и такой проблемы со скудностью рабочих мест, мне кажется, вообще нигде в стране нет. Она специфична именно для нас, - сказал губернатор Александр Осипов. - При этом, к сожалению, система среднего профессионального образования, система профориентации, система структурной трансформации избыточных по специализации кадров в сторону дефицитных вакансий у нас напрочь убита. То есть всех этих трех систем занятости у нас, к сожалению, нет".

Совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике краевое правительство начало разработку программы обучения безработных с учетом вакансий, которые появятся в рамках территории опережающего развития.

"То есть людей, у которых по образованию, условно говоря, торговля и общественное питание, мы будем учить горнодобывающим или другим специальностям в сфере услуг и направлять на рабочие места. Для этого начнем заключать трехсторонний договор с работодателями, по которому они будут сразу одобрять, во-первых, производственную часть обучающей программы, а во-вторых, договариваться с этими людьми, чтобы после обучения шли к ним", - подчеркнул глава региона.

В КРДВ отметили, что планы, которые ставили перед ТОР "Забайкалье" на первый год ее работы, осуществлены. "Совместно с правительством Забайкальского края и институтами развития мы рассчитывали на увеличение количества резидентов до 15. И этот план в течение года выполнен", - заключили в корпорации.