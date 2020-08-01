В Курской области запустят производство "мягких" экзоскелетов к 2021 году

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Серийное производство "мягких" недорогих и более доступных для широкого круга потребителей экзоскелетов запустят в Курской области до конца 2020 года, сообщил ТАСС заведующий лабораторией мехатроники и робототехники курского Юго-западного университета, специалисты которого разрабатывают различные модели и совершенствуют экзоскелеты, Андрей Яцун.

Серийное производство экзоскелетов, предназначенных для работы с тяжелыми грузами на промышленных предприятиях, запустили в мае 2020 года в Курске.

"Это новая конструкция экзоскелетов для облегчения грузоподъемных работ. Университет совместно с индустриальным партнером уже разработал пилотирую партию и поставил на тесты на курские предприятия. Планируем, что к концу года первая партия поступит на рынок, большой интерес проявляют дистрибьюторы средств индивидуальной защиты", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Яцун, "мягкие" экзоскелеты не содержат металлический каркас за счет чего движения человека в нем более свободные. При этом отсутствие электроприводов в "мягких" экзоскелетах позволяет значительно снизить их цену и сделать доступными для широкого круга потенциальных пользователей.

"Здесь очень широкая сфера применения - это и агропромышленный сектор, и складские предприятия, металлообработка, пищевые предприятия - везде, где требуется поднимать и перегружать ящики весом 10-20 кг с пола или с паллеты. Такие экзоскелеты возможно будут элементами средств индивидуальной защиты в будущем", - добавил собеседник агентства.

В 2020 году на базе Юго-западного государственного университета в Курске заработал Всероссийский центр по теоретической и практической подготовке специалистов различных российских компаний к применению в работе экзоскелетов. В условиях пандемии обучение работников временно приостановили, возобновить его планируется после улучшения эпидемиологической обстановки.