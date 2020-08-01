Врио главы Камчатки выступил против расширения программы конкурсов по крабу и рыбных квот

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов высказался против увеличения количества крабовых квот и инвестиционных квот на рыбу. Возможность введения данных изменений обсуждалась на совещании с регионами, которое провел вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщается на сайте краевого правительства.

Участники совещания обсуждали пакет антикризисных мер, призванных помочь экономике Дальнего Востока пережить последствия пандемии. В частности, там прозвучало предложение увеличить с 50% до 100% количество крабовых квот, которые реализуются на аукционах, и с 20% до 50% количество инвестиционных квот на рыбу, которые реализуются через конкурсы инвестиционных проектов.

"Необходимо очень внимательно все взвесить. Увеличение инвестиционных квот может негативно сказаться на инвестиционном климате, потому что рыбопромышленные предприятия уже заложили определенную рентабельность до 2033 года. Если сейчас уменьшить имеющуюся у них в наличии ресурсную базу, это может негативно сказать на их деятельности", - приводятся в сообщении слова врио главы Камчатского края Владимира Солодова.

Он добавил, что это может ухудшить положение рыбаков, поскольку для реализации данного предложения придется изъять часть уже распределенных квот у пользователей. Несмотря на то, что механизм инвестиционных квот уже показал свою эффективность, - на Камчатке введены или строятся восемь заводов и семь рыбопромысловых судов, а в развитие отрасли рыбаками вложено 10 млрд рублей, расширение данной программы может остановить наметившийся рост отрасли.

Лососевая путина началась на Камчатке с 1 июня и проходит на Восточном и западных побережьях полуострова. В прошлом году рыбаки Камчатки обеспечили более 31% общероссийского улова и 45% вылова по дальневосточному бассейну. Всего же рыбопромышленные предприятия полуострова перечислили в бюджеты разных уровней почти 13 млрд. рублей налоговых поступлений.