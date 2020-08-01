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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Первый регулярный рейс после возобновления международных полетов вылетел из Шереметьево

Самолет "Аэрофлота" доставит пассажиров в Стамбул

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первый международный регулярный рейс после возобновления авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии коронавируса вылетел из аэропорта Шереметьево в Стамбул.

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Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, самолет компании "Аэрофлот" вылетел в 07:45 мск.

Ранее Росавиация сообщала, что компоновка лайнера, который осуществит данный рейс, позволяет перевезти до 400 пассажиров.

Россия с субботы возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. С 1 августа открыты полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и обратно. С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. Пока что вылететь за рубеж можно будет только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Теги
ТанзанияТурцияВеликобританияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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