Кабмин расширил возможности покупки техники для передачи аграриям по льготному лизингу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому государственные средства, внесенные в уставный капитал "Росагролизинга" с начала 2019 года, можно будет использовать на покупку сельскохозяйственной техники для передачи аграриям по договорам льготного лизинга. Текст документа опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Средства государства, внесенные в уставный капитал АО "Росагролизинг" с начала 2019 года, можно будет использовать на покупку сельхозтехники для передачи аграриям по договорам лизинга, - говорится в пояснительной записке к постановлению. - Эта норма будет действовать до конца 2020 года".

Согласно пояснению, договоры финансовой аренды на льготных условиях обеспечивают до 30% поставок техники для проведения сезонных полевых работ. "Снятие существующих ограничений поддержит сельхозпроизводителей, позволит сохранить высокие темпы механизации агросектора", - отметили в правительстве.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

22 июля "Росагролизинг" сообщил, что акционеры компании одобрили докапитализацию на 6 млрд рублей. Ее проведение в начале июня поручил президент России Владимир Путин. Средства поступят из резервного фонда правительства. В правительстве отметили, что, как ожидается, благодаря этим средствам аграрии смогут дополнительно получить порядка 1 500 новых машин.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 г. для решения задач технической и технологической модернизации отечественного АПК.