Кабмин упразднил акты из сферы сельхоза и рыболовства в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" упразднило несколько неактуальных норм в сфере сельского хозяйства и рыболовства, некоторые из которых действовали с 1992 года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

В число аннулированных актов, изданных с 1992 по 2018 годы, входят правила проведения сравнительных анализов семян и эксплуатации электрооборудования на рыболовецких судах, регламенты перевозки подкарантинных грузов и экспертизы продукции животного происхождения.

Ревизия отдельных норм российского законодательства, которую правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, включает механизм "регуляторной гильотины", который предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата.