В Минэкономразвития заявили, что введение в России новых налогов не обсуждается

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Возможность ведения в России каких-либо новых налогов в настоящее время не обсуждается, сообщили ТАСС в Минэкономразвития РФ.

"В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается", - сообщила пресс-служба министерства.

В министерстве добавили, что проект плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов, в котором содержится предложение о введении единого оборотного налога, будет пересмотрен. "Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем. Все предложения, включенные в план, являются позицией заявителей и не являются официальной позицией Минэкономразвития России", - сообщила пресс-служба.

В четверг на сайте нормативных и правовых актов появился документ, подготовленный Минэкономразвития, в котором содержится предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения.

"Действующим законодательством установлена процедура проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативных правовых актов. Предложения в проект плана проведения ОФВ могут поступать от представителей субъектов предпринимательской деятельности, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций. Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено в проекте плана", - отметили в министерстве.