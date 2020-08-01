Первая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭ

ТАСС, 1 августа. Премьер-министр, вице-президент ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о начале работы первой в арабском мире атомной электростанции, находящейся на территории этой страны.

"Мы объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире, АЭС "Барака" в Абу-Даби, - написал он в субботу на своей странице в Twitter. - Группа рабочих произвела загрузку ядерного топливо и успешно завершила комплексные испытания".

Аль Мактум добавил, что целью ОАЭ является "ввод в эксплуатацию четырех атомных электростанций, которые обеспечат на четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надежным и не загрязняющим окружающую среду выбросами способом".

В середине февраля Информационное агентство ОАЭ сообщило, что эмиратское агентство по ядерному регулированию выдало компании Nawah Energy Company лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС "Барака".