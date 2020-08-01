Бизнесмен Кенес Ракишев готов вложить 2,9 млрд рублей в запуск арктического порта "Витино"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Компания Nord Star, подконтрольная казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву, готова вложить 2,9 млрд рублей в проект перезапуска незамерзающего морского порта "Витино" в Арктике при получении гарантий на субсидии для инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС представитель Ракишева.

Nord Star претендует на получение инфраструктурной субсидии от министерства развития Дальнего Востока и Арктики для создания электрических сетей и подъездных дорог к порту "Витино", который простаивает с 2014 года.

"По представленному структурой Ракишева в правительство Мурманской области инвестиционному проекту общий объем инвестиций составляет 2,9 млрд рублей. Предполагается переоборудование как самого порта "Витино", так и нефтебазы, необходимой для перевалки на первоначальном этапе не менее 4 млн тонн нефтепродуктов в год. Реконструкция продлится до 2022 года. Компания может стать одним из резидентов Арктической зоны. Реализация инвестиционного проекта позволит создать в "Витино" до 200 рабочих мест", - сообщил представитель бизнесмена.

Даже в условиях падения цен на нефть и газ порт не утратил привлекательности, поскольку транспортные активы будут востребованы в любом случае, считает Ракишев.

Сейчас ведутся переговоры с банками о получении финансирования на переоборудование портовой инфраструктуры.

В настоящее время порт "Витино" переведен на баланс БТА банка (Кенес Ракишев - основной владелец). Ранее "Витино" использовался для экспорта нефти и нефтепродуктов, поступающих по железной дороге. Порт имеет железнодорожное сообщение с Мурманском и Санкт-Петербургом.