Правительство исключило из перечня маркируемых товаров парфюмерные пробники и тестеры

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России убрало из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, пробники и тестеры парфюмерной продукции, а также обувь, изготовленную ремесленниками. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Обувь, изготовленная ремесленниками, исключена из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Из списка также убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции", - отметили в пресс-службе правительства России.

Как уточняется в сообщении, такое решение принято по просьбе бизнеса и на основе первых результатов работы по обеспечению прослеживаемости товаров. Требования в отношении других видов парфюмерии и обуви остаются в силе. Обязательная маркировка обуви началась в России с 1 июля 2020 года, начало обязательной маркировки парфюмерии запланировано на 1 октября.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.