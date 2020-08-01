В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

"Из-за более позднего созревания урожая и заморозков в марте 2020 года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах летнее яблоко подорожало в опте на 20%", - сказал он.

По его данным, сейчас оптовая стоимость яблок летних сортов составляет около 55-60 руб. за 1 кг. "[Цена на] яблоко сезонное, собираемое в августе-сентябре в ЦФО, будет на уровне многолетних значений, ну или немного дороже (5-10%) из-за дефицита южных яблок. А вот зимнее яблоко подорожает на 20-30% в опте", - считает Глушков.

По его словам, поскольку сбор урожая в Центральном федеральном округе еще не начался, этот прогноз пока предварительный и будет зависеть от погодных условий в августе в этих регионах.