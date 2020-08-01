Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Тема нового оборотного налога на правительственном уровне не готовилась и не обсуждалась, сообщил в субботу министр экономического развития Максим Решетников в своем Instagram.

"В связи с этим недоразумением, несмотря на то, что министерство уже озвучило официальную позицию, сообщаю еще раз. Ни на каких правительственных уровнях тема, что будет введен новый налог, "кипящая" в СМИ 1 августа, не обсуждалась и не готовилась к обсуждению", - написал он.

Министр также отметил, что в прессу по вине сотрудников департамента регуляторной политики, которые собирают предложения от граждан и общественников, попали необработанные тексты.

Ранее в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства, что возможность введения в России каких-либо новых налогов в настоящее время не обсуждается.

В четверг на сайте нормативных и правовых актов появился документ, подготовленный Минэкономразвития, в котором содержится предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения.