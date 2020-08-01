Белорусские компании приняли участие в презентации перспектив свободного порта Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 1 августа. /ТАСС/. Управление международного экономического развития южной китайской провинции Хайнань и посольство Республики Беларусь в КНР провели для белорусских компаний и правительственных структур презентацию потенциала создания свободного порта на этом острове, сообщила газета "Хайнань жибао".

В мероприятии, прошедшем в видеоформате, приняли участие представители 50 предприятий и организаций, в том числе Белорусской торгово-промышленной палаты, Китайско-Белорусского индустриального парка и правительства Гродненской области. Организаторы рассказали участникам о льготной политике порта Хайнаня, а также об инвестиционных возможностях на острове. Белорусские компании были приглашены на Китайскую международную выставку потребительских товаров, которая пройдет в марте 2021 года в административном центре провинции городе Хайкоу.

"С момента публикации Генеральной программы о создании свободного порта на Хайнане эта провинция обратила на себя повышенное внимание глобальной экономики", - цитирует издание слова временного поверенного в делах Республики Беларусь в КНР Татьяны Харлап. Она также подчеркнула, что Пекин и Минск связывают прочные дружеские отношения и торговые контакты между двумя странами постоянно укрепляются.

Белорусские предприниматели уже ведут деловую деятельность на Хайнане, в частности в международном бизнес-комплексе "Цюаньцю маоичжичуан" (в переводе с китайского - "Окно в мировую торговлю"), расположенном в Хайкоу.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система и либерализована финансовая сфера экономики. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.