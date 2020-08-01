Reuters: ByteDance продаст долю в TikTok после угрозы Трампа запретить соцсеть в США

ТАСС, 1 августа. Китайская компания ByteDance намерена отказаться от доли в американском подразделении разработанной ею социальной сети TikTok, чтобы избежать блокировки приложения на территории США. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По информации его источников, долю приобретет американская корпорация Microsoft, которая после заключения сделки будет отвечать за защиту данных американских пользователей соцсети.

Как отмечает агентство, ранее китайская компания пыталась добиться сохранения миноритарной доли в приложении, однако Белый дом не согласился с такими условиями.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить функционирование TikTok на территории государства. Ранее агентство Bloomberg информировало со ссылкой на источники, что американский лидер собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями о том, что ее руководство якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.