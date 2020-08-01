СМИ: Трамп изучает сделку о покупке Microsoft доли ByteDance в соцсети TikTok

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп изучает сделку о приобретении корпорацией Microsoft у китайской компании ByteDance американского подразделения разработанной ею социальной сети TikTok. Об этом сообщил в субботу информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, "сделка находится на столе" у главы государства. В случае заключения соглашения Microsoft будет контролировать всю деятельность TikTok на территории США.

Как поясняет портал, американские президенты, как правило, не имеют полномочий разрешать или запрещать подобного рода соглашения. Однако данная ситуация отличается в связи с тем, что межведомственный Комитет по иностранным инвестициям изучает приобретение в 2017 году ByteDance соцсети Musical.ly, которая в итоге была объединена с TikTok. При этом, отмечает портал, пока неясно, на каких юридических основаниях президент может заблокировать сделку между Microsoft и ByteDance.

В субботу агентство Reuters сообщило, что ByteDance намерена отказаться от доли в американском подразделении TikTok. По информации его источников, Microsoft после заключения сделки будет отвечать за защиту данных американских пользователей соцсети. Как отмечает агентство, ранее китайская компания пыталась добиться сохранения миноритарной доли в приложении, однако Белый дом не согласился с такими условиями.

В пятницу Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории государства. Ранее агентство Bloomberg информировало со ссылкой на источники, что американский лидер собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями о том, что ее руководство якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.