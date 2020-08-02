Владельцев автобусов начнут штрафовать за отсутствие тахографов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ГИБДД с воскресенья начнет штрафовать водителей автобусов, на которых не установлены тахографы (предназначены для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа). Пока что мера распространяется только на автобусы массой менее 5 тонн. Причем автобус должен принадлежать физическому, а не юридическому лицу. Теперь водителю такого автобуса без тахографа грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

"В соответствии с пунктом 3 Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденного приказом Минтранса России от 21 августа 2013 года №273, транспортные средства категории M2, экологический класс которых не определен, эксплуатируемые физическими лицами, должны быть оснащены тахографами до 1 августа 2020 года. То есть 1 августа 2020 года является крайней датой, при которой штраф за отсутствие тахографа для данной категории транспортных средств, принадлежащих физлицам, не налагается", - пояснили ТАСС в Минтрансе.

Оснащение транспортных средств тахографами осуществляется в рамках внедрения системы контроля соблюдения водителями установленных режимов труда и отдыха в целях повышения безопасности дорожного движения

"В соответствии со статьей 11.23 КоАП РФ управление транспортным средством без тахографа влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей <...> Проверка их наличия осуществляется органами ГИБДД в рамках государственного надзора за безопасностью дорожного движения", - добавили в Минтрансе.

Обязательная установка тахографов на транспортные средства поэтапно вводится с 2014 года. На данный момент тахографы должны быть установлены в основном на некоторых видах автобусов и грузовиков, в зависимости от их массы и экологического класса. Планируется, что с 1 января 2022 года тахографы также должны быть установлены на все автомобили категории М2 (то есть имеющие более восьми пассажирских мест, а масса которых не более 5 тонн), использующиеся для перевозки членов многодетных семей.

Как сообщалось ранее, правительство РФ до 2021 года отсрочило требование по обязательному оснащению тахографами автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении. В ГИБДД отмечали, что сроки обязательной установки тахографов в пассажирские автобусы переносятся из-за пандемии коронавируса. В Минтрансе же добавляли, что что мера коснется около 96 тыс. городских автобусов и позволит перераспределить денежные средства, уже запланированные на покупку тахографов, на финансирование выпадающих доходов перевозчиков.