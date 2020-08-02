Белый дом и лидеры демократов достигли прогресса по пакету мер стимулирования экономики

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз смогли достичь в субботу прогресса в рамках консультаций со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (от штата Калифорния) и лидером демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чаком Шумером (штат Нью-Йорк) по новому пакету мер стимулирования американской экономики на фоне пандемии нового коронавируса.

"Мы еще далеко [от договоренности по новому пакету мер], но это были продуктивные консультации. <...> Это были лучшие консультации на данный момент, и я бы назвал это прогрессом, но нам еще предстоит долгая дорога", - отметил Шумер, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи в Капитолии. "Сегодняшний день был продуктивным в плане продвижения вперед", - отметила Пелоси.

Выступавший вместе с ними Мнучин добавил, что продлившиеся три часа консультации были "самыми продуктивными из всех, что были проведены на сегодняшний день".

Первые успехи

В пятницу представители администрации США и демократы также проводили переговоры, но тогда обе стороны негативно отзывались об их итогах. В субботу же Медоуз, который ранее не был оптимистично настроен в отношении результатов встречи, назвал ее "первым днем прочной основы" последующих консультаций. "Мы все еще далеки друг от друга, и я не хочу предполагать, что сделка неизбежна, потому что это не так. Но, как и при любой сделке, по мере того, как делаешь успехи, я думаю, важно признавать, что ты делаешь успехи", - добавил он.

Стороны вновь встретятся в понедельник. В воскресенье детали сделки будут обсуждаться на уровне сотрудников аппарата Белого дома и помощников демократов.

Расхождения во взглядах

Разногласия между сторонами достаточно велики: контролирующие Сенат республиканцы представили на этой неделе пакет стимулирующих мер на $1 трлн, в середине мая Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам, одобрила свой пакет на $3 трлн. По словам Мнучина, позиции сторон близки по вопросам помощи малым предприятиям и банкам, а также по выделению средств открывающимся учебным заведениям на соблюдение медицинских рекомендаций во время пандемии, продлению сроков страхования по безработице и моратория на выселение из-за долгов за оплату аренды жилья. Срок моратория завершился в эту пятницу, и, по данным газеты The Washington Post, угроза выселения нависла над 12 млн американцев.

Но есть и серьезные разногласия по другим вопросам, включая дополнительные средства властям штатов и местным органам власти на смягчение экономических последствий распространения инфекции. Демократы предлагают выделить на это $1 трлн, в то время как республиканский пакет мер предусматривает только больше возможностей для реализации уже выделенных ранее на это $150 млрд без увеличения финансирования.

Кроме того, обе стороны спорят по поводу объема федерального пособия по безработице. Республиканцы поддерживают пределы ответственности гостиниц, больниц, учебных заведений в вопросе соблюдения медицинских рекомендаций. Против данного предложения выступают демократы.

Мнучин отказался сообщить, добились ли стороны какого-либо прогресса по данным темам. "Есть еще много нерешенных вопросов, - подчеркнул министр. - Мы пытаемся сузить круг вопросов, по которым мы не согласны".

Позиция Трампа

Президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что хочет достичь с демократами договоренности в рамках краткосрочной сделки, которая бы касалась как страхования на случай безработицы, так и моратория на принудительное выселение из-за долгов. Однако демократы отвергают такой подход и выступают за один большой пакет стимулирующих мер, в котором бы рассматривались все вопросы в плане смягчения экономических последствий пандемии.

"Они ясно указали на свое желание принять всесторонний пакет. Мы ясно дали понять, что мы готовы решать краткосрочные вопросы, быстро их утверждать и возвращаться к более масштабным проблемам, - отметил Мнучин. - Мы здесь в тупиковой ситуации".

В субботу Трамп в очередной раз призвал к снижению налога на заработную плату. Данное предложение республиканцы отвергли и не включили в свой пакет.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.