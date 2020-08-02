Восточно-Сибирская железная дорога в 2020 году введет в строй 31 объект инфраструктуры

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) планирует в 2020 году ввести в эксплуатацию 31 объект по проектам развития магистральной инфраструктуры, причем больше всего - по 12 объектов - придется на Иркутскую область и Республику Бурятия. Это железнодорожные пути, мосты, разъезды, а также станция и тоннель, сообщили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.

"В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 31 объект на сумму 15,6 млрд рублей основных средств. По Республике Бурятия планируется ввести 12 объектов на сумму 4,7 млрд рублей основных средств. По Иркутской области планируется ввести 12 объектов на сумму 6,2 млрд рублей основных средств", - сказал собеседник агентства.

Остальные семь объектов приходятся на Забайкальский край и Республику Саха (Якутия).

К наиболее крупным инфраструктурным проектам в Бурятии относится реконструкция станции Онохой. РЖД инвестирует в нее около 400 млн рублей. На станции существует в том числе проблема безопасности перехода путей местными жителями. В регионе также строятся железнодорожные пути и другие объекты, которые позволят увеличить пропускную способность на участке Северобайкальск - Таксимо с 16 пар грузовых поездов до 19 пар.

Еще один крупный инфраструктурный проект - завершение строительства второго Байкальского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на административной границе Иркутской области и Республики Бурятия. Он позволит увеличить пропускную способность на участке Лена - Северобайкальск с 17 пар грузовых поездов до 25 пар. Строительство второго Байкальского тоннеля в одном из узких мест БАМа, сдерживающих пропускную способность магистрали, началось в 2014 году, основные работы завершились в 2019 году. Длина тоннеля составляет 7 км.

Восточно-Сибирская железная дорога - одно из самых крупных транспортных предприятий Восточной Сибири. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали. Пути пролегают по территории четырех регионов: Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальскому краю, Республике Саха (Якутия). Общая протяженность путей составляет 5 тыс. 312 км. Часть из них проходит вдоль озера Байкал.