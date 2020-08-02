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Врио главы Хабаровского края планирует разобраться с проблемами рыбохозяйственной отрасли

В ближайшее время он намерен определить меры поддержки отрасли и упорядочить процесс добычи водных биоресурсов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о намерении разобраться с трудностями рыболовецкой отрасли региона: определить меры поддержки и упорядочить процесс добычи водных биоресурсов. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram.

"Если относиться к водным биоресурсам так, как сегодня, то рыба скоро закончится. И работы тоже не будет, и есть будет нечего. Поэтому нужно бережно относиться, посмотреть, какие государственные решения мы можем принять. И рыборазводные заводы, и правильно организованный лов - этой теме уделим особое внимание в ближайшие пару недель", - сказал Дегтярев.

Всего в крае на добыче тихоокеанских лососей в районах промысла работают порядка 90 рыбодобывающих предприятий. Для тихоокеанского лосося на 2020 год для Хабаровского края установлен максимальный объем на уровне почти 37 тыс. т.

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