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Курс биткойна впервые с августа 2019 года превысил отметку $12 тыс.

Биткойн торгуется на уровне $12,001
Описание
© AP Photo/Kin Cheung

ТАСС, 2 августа. Курс биткойна в воскресенье впервые с августа 2019 года преодолел психологический рубеж в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

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По состоянию на 07:07 мск курс биткойна пошел на спад и торгуется на уровне $12,001 (-1,25%).

Максимальной стоимости - $20 тыс. - биткойн достигал в декабре 2017 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.

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