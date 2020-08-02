Доходы казино в Макао в июле упали почти на 95% из-за пандемии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 августа. /ТАСС/. Доходы от игорного бизнеса в Макао в июле сократились почти на 95% в годовом выражении на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье регулятор отрасли - Управление инспекции и координации азартных игр.

В минувшем месяце более 40 казино города заработали в общей сложности 1,344 млрд патак ($168 млн) - на 94,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время данный показатель оказался на 2,5 процентного пункта лучше июньского, что может свидетельствовать о некотором оживлении отрасли.

Бывший португальский анклав Макао (Аомэнь) считается крупнейшей игорной зоной в мире. Ее обороты выше, чем у Лас-Вегаса. Стремительному росту эта индустрия была обязана многочисленным гостям из материкового Китая, где азартные игры запрещены. Однако после пандемии граница между Макао и континентальной частью страны фактически остается закрытой.

В самом Макао, расположенном в 60 км от Гонконга, эпидемиологическая ситуация довольно спокойная. Там вызываемое коронавирусом заболевание было диагностировано всего у 46 жителей, все они давно выздоровели.