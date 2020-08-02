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Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

Президент отметил их компетентность и ответственное отношение к своему делу

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Этот праздник объединяет огромное количество людей в нашей стране - представителей самых разных специальностей и сфер деятельности. Тех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает стабильное, бесперебойное функционирование всех звеньев отечественного железнодорожного комплекса и приумножает замечательные профессиональные традиции", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сегодня, во многом благодаря компетентности и ответственному отношению к делу со стороны железнодорожников, "даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации железнодорожная отрасль демонстрирует хорошие показатели".

Президент отметил многие осуществляемые в отрасли проекты - комплексное развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, участка Междуреченск - Тайшет, обустройство подходов к портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов, возведение быстрыми темпами столичного Центрального транспортного узла, обновление локомотивного парка и подвижного состава, введение в эксплуатацию современных высокоскоростных поездов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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