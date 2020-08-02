На Ставрополье Фонд микрофинансирования с начала года выдал займов на 400 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Региональный Фонд микрофинансирования на Ставрополье в 2020 году выдал 227 займов на сумму 411,3 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Управлении по информационной политике правительства региона.

"С начала года региональный Фонд микрофинансирования выдал 227 займов на сумму 411,3 млн рублей. Из них 38 льготных займов на 61,8 млн рублей - для наиболее пострадавших отраслей экономики в рамках специальных программ "Беззалоговый" и "Микро-оборот" (до 5 млн рублей сроком до 24 месяцев под 1% годовых)", - говорится в сообщении.

В настоящее время на рассмотрении Фонда находится 30 заявок на сумму 81,4 млн рублей. Одновременно с этим организация проводит реструктуризацию платежей заемщиков пострадавших отраслей краевой экономики.

"От предпринимателей поступает много заявок на выдачу микрозаймов, что неудивительно. Процентная ставка гораздо ниже банковской, отсутствуют скрытые комиссии, процедура максимально прозрачна, а заявки рассматриваются в сжатые сроки. Государственные микрозаймы позволяют бизнесу покрыть первоочередные расходы и высвободить средства для продолжения работы, но самое важное - сохранить рабочие места", - пояснил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин, слова которого приводятся в сообщении.

Микрозайм по сниженной процентной ставке стал доступен в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".