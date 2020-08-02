Эксперты: переход на новые источники энергии удешевят северный завоз в Якутии

ТАСС, 2 августа. Использование новых источников энергии в арктической зоне Якутии и строительство современных распределительных центров удешевят систему северного завоза в отдаленные северные поселения республики, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Для Якутии совершенствование системы северного завоза имеет огромное значение. Именно благодаря ему удаленные населенные пункты региона, и особенно в его арктической части, обеспечиваются топливом, продовольствием и другими жизненно необходимыми товарами. Проект Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года предусмотривает создание единой системы государственной поддержки завоза в удаленные населенные пункты топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров.

"В арктической части Якутии необходимо уделить гораздо большее внимание переходу на новые источники энергии для обеспечения энергией как производственной, так и общественной инфраструктуры. Необходим переход от дизельной генерации к ветро- или солнечно-дизельной гибридной энергии, что может способствовать обеспечению энергоснабжения экологически чистым способом и по более доступным ценам в этих регионах. Автономные гибридные энергетические системы снижают использование дизельного топлива и, следовательно, его высокую стоимость и воздействие на окружающую среду", - считает эксперт по государственно-частному партнерству АНО "Экспертный центр-проектный офис развития Арктики (ПОРА)" Александр Воротников.

По его словам, такие примеры уже существуют у наших арктических соседей, в частности в арктической части Канады. "Так, реализуется более сотни проектов по обеспечению энергией поселений коренного населения с использованием проектов ко-генерации энергии (солнце, ветер, дизель), что сокращает расходы мазута на 40%. И в то же время решается проблема, связанная с переходом на низкоуглеродное развитие, в рамках реализации Парижского соглашения. Также для замены мазута (дизельного топлива) можно использовать и сжиженный природный газ (СПГ). Такие возможности также имеются", - добавил он.

Совершенствование инфраструктуры

В частности, в Якутии возможна как модернизация пунктов депонации, так и создание торгово-логистических центров (ТРЦ). "Функционал ТРЦ должен быть расширен. Помимо традиционных для них функций, таких как торговля и хранение товаров, особенно социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), а также овощей и картофеля, они должны иметь возможность выполнять и новые функции. К ним можно отнести обратный закуп товаров местного производства как основного источника дохода домашних хозяйств, причем ТРЦ могут проводить частичную переработку этой продукции перед дальнейшей отправкой, переработку складируемой продукции, что позволит избежать потерь при хранении", - отметил Воротников.

С мнением эксперта согласен руководитель отдела проектного управления Центра стратегических исследований при главе Якутии Евгений Елегяев. По его мнению, для организации круглогодичного обеспечения труднодоступных и отдаленных населенных пунктов северных и арктических районов республики представляется целесообразным построить полноценный распределительный центр в Нижнем Бестяхе (недалеко от Якутска - прим. ТАСС) с разветвленной сетью заготовки, хранения, распределения и сбыта во всех северных и арктических районах.

По подсчетам эксперта, стоимость одного распределительного центра под ключ со всем технологическим оборудованием и программным обеспечением составляет около $40-50 млн, но такие инвестиции позволяют достигать минимальной стоимости продукции посредством минимизации потерь и тотального повышения эффективности.

"Строительство распределительного центра в Нижнем Бестяхе <...> попутно решит проблему отсутствия условий хранения продовольственных товаров в населенных пунктах арктических районов. Кроме того, появится возможность заготовки мясной и рыбной промысловой продукции в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах для обратного вывоза", - считает Елегяев. Он пояснил, что в период отсутствия автозимников (сезонная дорога в зимнее время, преимущественно по руслам рек и водоемов) с апреля по декабрь жители арктических районов лишены возможности приобретать скоропортящиеся продукты питания.

"Чтобы решить эту проблему, необходимо проработать включение в мероприятия федеральной программы по продовольственному обеспечению (обеспечению продовольственной безопасности) Арктической зоны РФ целевое финансирование авиарейсов по доставке продуктов из расширенного ассортимента СЗПТ в районные центры северных и арктических районов республики в период отсутствия автозимников", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь, чтобы доставлять продукты в населенные пункты из районных центров арктических районов, необходимо рассмотреть приобретение Арктической продовольственной компанией 13 вездеходов-амфибий. Необходимо проработать включение в федеральную программу мероприятий по обеспечению транспортной доступности арктических районов изыскание, отбор и ремонт (строительство) отдельных небольших участков дорог, сезонных мостовых переходов для придания отдельным участкам "автозимников" категории дорог круглогодичного использования, добавил Елегяев.