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Правительство упростило доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ

Госорганы будут сами получать информацию об оплате услуг и об отсутствии задолженности через систему межведомственного электронного взаимодействия

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее упростить доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ. Документ начнет действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

"Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия", - отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода ежемесячно. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Так, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, а в Санкт-Петербурге - 14%.

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