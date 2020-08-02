Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на медицинские маски в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на медицинские маски в конце июля в Москве. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В России вновь растет спрос на одноразовые защитные маски. С 29 по 31 июля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в июне в России вырос спрос на 78% на одноразовые и медицинские маски. В Московском регионе число заказов одноразовых и медицинские масок увеличилось на 88%", - сказали в компании.

Ретейлер начал фиксировать рост спроса с 20 июля. C 20 по 26 июля продажи масок выросли на 31%. При этом спрос на многоразовые защитные маски снизился на 12%. За четыре месяца минимальная цена маски в интернет-магазине снизилась в 7 раз с 31 до 4,2 рубля.

"В целом спрос на остальные средства защиты от инфекций продолжает снижаться в связи с тем, что во всех каналах продаж предоставлен достаточно разнообразный ассортимент. Число заказов на кожные антисептики и дезинфицирующие средства в конце июля в столице уменьшилось на 20%, на одноразовые перчатки - на 5%", - отметили в компании.

С 13 июля в Москве был отменен режим обязательного ношения масок на улице. Маски и перчатки по-прежнему необходимо носить в транспорте, магазинах и иных общественных местах.

Как отмечал в беседе с ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, к 9 июня, дню снятия режима самоизоляции в Москве, средства индивидуальной защиты носили около 94% покупателей в магазинах Москвы, то к середине июля их число снизилось до 68%. При этом он подтвердил, что власти Москвы стали "сейчас более жестко подходить к проверочным мероприятиям". Охрана "стала более требовательной по допуску на торговые предприятия", кассиры стали в большинстве случаев требовать и прекращать обслуживать, если посетитель без маски, без перчаток, отмечал Немерюк в эфире "Первого канала".