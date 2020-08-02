Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). С начала года добыча снизилась на 6,2%, до 304,3 млн тонн.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с мая этого года. В рамках этой сделки РФ снижает производство нефти примерно на 19% к уровню февраля 2020 года.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в июле снизила добычу нефти на 15,4%, до 15,2 млн тонн (с начала года - на 7,5%, до 116,38 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период снизилась на 19%, до 19,7 млн тонн (с начала года - на 8,2%, до 44,1 млн тонн).

"Сургутнефтегаз" в июле снизил добычу на 19,3% - до 4,18 млн тонн, с начала года на 6,3% - до 32,9 млн тонн. Компания "Газпром нефть" в июле добыла 4,5 млн тонн, что на 17,3% ниже показателя июля 2019 года, с начала года компания снизила добычу на 4,2%, до 33,8 млн тонн.

Добыча "Татнефти" в июле снизилась на 22,2% - до 2 млн тонн, с начала года сокращение составило 12,3% - до 15,28 млн тонн), добыча нефти у "Новатэка" в июле - 0,92 млн тонн (снижение на 6,8%), с начала года - 6,69 млн тонн (снижение на 2,9%).

Операторы СРП (соглашение о разделе продукции - прим. ТАСС) сократили добычу нефти и конденсата в июле на 3,7% до 1,1 млн тонн, а с начала года на 3%, до 8,36 млн тонн.