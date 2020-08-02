Объем госдолга Мурманской области снизился к аналогичному периоду 2019 года на 11,3%

ТАСС, 2 августа. Объем государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 августа 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 11,3%, сообщили в воскресенье в областном Министерстве финансов.

"Объем государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 августа 2020 года составил 14,7 млрд рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 11,3%", - говорится в сообщении.

Объем регионального госдолга по итогам семи месяцев 2020 года показал рост на 4% и составил 14,7 млрд рублей, в том числе бюджетные кредиты составляют 13,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года госдолг сократился на 1,9 млрд рублей. Сокращение произошло главным образом из-за снижения объемов долга перед кредитными организациями с 2 млрд рублей в 2019 году до 0,4 млрд рублей - в 2020 году.

В 2020 году планируется закрытие государственных контрактов, заключенных с кредитными организациями на общую сумму 13 млрд рублей, по которым подходит срок закрытия или высокие ставки обслуживания. В связи с этим планируется проведение новых аукционов в электронной форме.