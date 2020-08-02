Доход губернатора Волгоградской области за год увеличился почти на 1 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заработал в 2019 году 6 млн 123 тыс. рублей, что на 909 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Сведения о доходах главы региона размещены на сайте областной администрации.

"За период с 1 января по 31 декабря 2019 года общая сумма декларированного годового дохода главы Волгоградской области Андрея Бочарова составила 6 млн 123 тыс. рублей", - говорится в сообщении. В 2018 году доход Бочарова составлял 5 млн 214 тыс. рублей.

Согласно документу, в собственности у главы региона, как и в 2018 году, находится дом площадью 280 кв. м и две квартиры общей площадью более 320 кв. м, одна из которых - в общей долевой собственности с супругой и детьми. Также Бочаров остается владельцем земельного участка площадью 1,4 тыс. кв. м. В пользовании главы региона, как и в прошлом году, находятся дом (391,8 кв. м) и земельный участок (2,9 тыс. кв. м).

Супруга Бочарова в 2019 году заработала 1 млн 289 тыс. рублей, в 2018 году - 1 млн 160 тыс. рублей, в 2017 году ее доход составлял 1,4 млн рублей, а в 2016 - 23,5 млн рублей. В собственности у нее по-прежнему доля в квартире и три парковочных места общей площадью почти 50 кв. м. В пользовании, как и в прошлом году, находятся два дома и два земельных участка. Транспортных средств в собственности у волгоградского губернатора и его супруги нет.