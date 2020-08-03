Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными анонимные электронные кошельки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе".

Теперь клиент - физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

В Сбербанке ТАСС пояснили, что закон вводит ограничения не только по "классическим" электронным кошелькам, но и по большому числу транспортных проектов, а также по сервисам оплаты школьного питания, расчеты в которых осуществляются с использованием электронных денежных средств, поэтому действие поправок затронет преимущественное большинство регионов РФ.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обращалась к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой перенести на полгода вступление в силу данных поправок. В частности, в АБР отмечали, что этот запрет негативно скажется на части региональных транспортных проектов. Так, в Липецкой области кредитными организациями выпущено более 500 тыс. транспортных карт, обслуживающих 80% транспортного оборота. При этом, по данным АБР, около 68% таких карт пополняется при помощи наличных.

Позже ассоциация подготовила поправки в закон "О национальной платежной системе", согласно которым транспортные карты и карты для школьников не подпадают под этот запрет. В Банке России тогда заявили, что регулятор не возражает против подобных исключений, если существует техническая возможность разграничить такие анонимные средства платежа.

Пройти идентификацию

Опрошенные ТАСС платежные сервисы заявили, что сейчас подавляющее большинство электронных кошельков являются идентифицированными, при этом доля анонимных кошельков, которые пополняются наличными, незначительна. По словам директора по маркетинговым коммуникациям WebMoney Transfer Татьяны Милачевой, анонимными кошельками преимущественно пользуются подростки для оплаты мелких покупок.

"Существенная доля владельцев неидентифицированных электронных кошельков приходится на подростков и других граждан, не имеющих паспорта и/или банковского счета, электронные кошельки они обычно используют для совершения небольших покупок - оплата телефона, интернета, онлайн-игры и так далее. Соответственно, пополнение наличными для них самый логичный и удобный вариант", - сообщила ТАСС Милачева.

"Подавляющее большинство пользователей в нашей системе являются идентифицированными, поэтому мы вряд ли увидим прямое и существенное влияние на бизнес в связи с поправками. Мы также видим положительную динамику в переходе наших пользователей из неидентифицированного кошелька в идентифицированный и активно работаем над тем, чтобы процесс идентификации был максимально понятным для наших пользователей", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании Qiwi.

В свою очередь руководитель департамента развития продуктов "Яндекс.Деньги" Алла Савченко заявила ТАСС, что доля анонимных пользователей, которые пополняют кошелек наличными, небольшая - менее 5%, так как чаще всего после пополнения клиент проходит идентификацию.

Более того, в Qiwi считают, что текущего регулирования достаточно, чтобы минимизировать ключевые риски анонимных кошельков, а дополнительные ограничения будут негативно влиять как на пользователей, так и на рынок. "На наш взгляд, все ключевые риски, связанные с анонимными кошельками, уже минимизированы благодаря законодательным ограничениям, внедренным в прошедшие годы, поэтому дальнейшее снижение функциональности инструмента негативно влияет на пользователей и бизнес, ограничивая привлекательность самого инструмента - электронного кошелька", - добавили в пресс-службе.

Пройти идентификацию пользователи могут как в офисах платежных сервисов, так и отделениях компаний - партнеров. Помимо очной идентификации некоторые сервисы предоставляют возможность проведения видеоинтервью. Так, международная система расчетов WebMoney Keeper в конце июля запустила полную удаленную идентификацию клиентов при помощи видеосвязи. Как отмечалось в сообщении сервиса, видеоинтервью займет несколько минут, а клиенту понадобятся только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.