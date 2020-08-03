Счетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году

МОСКВА, 3 августа./ТАСС/. Транспортные ведомства в 2019 году не исполнили бюджетные назначения на 85,7 млрд рублей. Это следует из сообщения Счетной палаты по итогам проверки исполнения в 2019 году бюджета Минтранса и его подведомственных организаций: Росавиации, Росавтодора, Ростжелдора, Ространснадзора и Росморречфлота.

"Совокупный объем не исполненных бюджетных назначений в минувшем году по всем объектам проверки составил 85,7 млрд рублей. Почти половина из них приходится на Росавтодор - 37,8 млрд рублей или 5,6 % сводной бюджетной росписи. В значительной мере сумма сложилась из-за низкого исполнения расходов на межбюджетные трансферты (29,1 млрд рублей). Дело в том, что в 2019 году регионы оказались не готовы осваивать предоставленные на дорожную деятельность ассигнования. В результате 17 субъектов России не выполнили план по строительству и реконструкции автодорог общей протяженностью свыше 112 км", - говорится в сообщении Счетной палаты.

В ведомстве отмечают, что на втором и третьем месте по неисполнению бюджета - сам Минтранс и Росавиация (не израсходованы 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно). Причины неосвоенная бюджета - позднее заключение государственных контрактов, ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиками, а также их банкротства, низкое качество проектной документации. Более того, по итогам 2019 года не было введено в эксплуатацию 36 объектов, проектные работы не завершены по 33 объектам капитального строительства. Кроме того, выявлены нарушения законодательства в сфере закупок, в том числе и закупки у МСП.

Наиболее серьезные недостатки

"Минтрансом России и Росавтодором нарушались требования законодательства о закупках у субъектов малого предпринимательства. По данному факту нами подготовлены письма в Федеральную антимонопольную службу, так как действия должностных лиц Минтранса и Росавтодора содержат признаки административного правонарушения", - заявил аудитор Валерий Богомолов (его слова приводятся в релизе Счетной палаты).

В целом Счетная палата, как следует из отчетов, считает достоверной бюджетную отчетность Минтранса, Росавиации, Росморречфлота и Ространснадзора. Недостоверной признана лишь отчетность Росавтодора. В Федеральном дорожном агентстве возникли проблемы при учете затрат на результаты интеллектуальной деятельности (566,9 млн рублей), нематериальных активов (562,1 млн рублей).

"Внутренний финансовый аудит в Росавтодоре не организован, что повлекло за собой, в том числе, недостоверность показателей бюджетной отчетности агентства", - отмечается в отчете.

Авиация

Что касается Росавиации, то в Счетной палате отметили, что по итогам 2019 года не выполнен план ввода в эксплуатацию взлетно-посадочных полос, прописанный в ФЦП "Развитие региональных аэропортов и маршрутов": вместо трех ВПП введены лишь две. "ВПП в аэропорту Хабаровск не введена в эксплуатацию в связи с необходимостью корректировки проектных решений 2015 года в части положения стартовой аварийно-спасательной станции и очистных сооружений, светосигнального оборудования аэродрома, приведения проектных решений в соответствие с действующими нормами", - отметили в Счетной палате.

Более того, Счетная палата пришла к выводу, что подведомственная Росавиации "Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД)" (в ее адрес уплачиваются все сборы и платежи за аэронавигацию - прим. ТАСС) перечислила недостаточно средств в федеральный бюджет.

"Госкорпорация по ОрВД" перечислила в федеральный бюджет в 2019 году 389,8 млн рублей, или всего 1,2 % от чистой прибыли по итогам деятельности в 2018 году (32 823,2 млн рублей)", - говорится в отчете Счетной палаты. По итогам проверки Росавиации Счетная палата планирует направить представление руководителю агентства Александру Нерадько, информационное письмо в Следственный комитет.

Морские порты

Как отметили в Счетной палате, не исполненные Росморречфлотом бюджетные назначения составили 9,3 млрд рублей, из которых на капитальные вложения в объекты государственной собственности приходилось 9,275 млрд рублей (99,5%), в том числе 4,12 млрд рублей - по итогам реализации федерального проекта "Морские порты России" и 1,923 млрд рублей - федерального проекта "Внутренние водные пути" в рамках мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы". Бюджетные назначения по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" в объеме 1,3 млрд рублей также не исполнены в полном объеме.

"Проверка показала, что меры, предпринимаемые Росморречфлотом по недопущению образования на конец финансового года неиспользованных средств, оказались недостаточно эффективными", - говорится в отчете.