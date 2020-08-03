FT: Франция требует санкций в рамках фонда ЕС против стран, нарушающих правовые нормы

ТАСС, 3 августа. Франция будет добиваться ограничения доступа к средствам из фонда восстановления экономики ЕС для стран, власти которых не соблюдают принцип верховенства права. С таким заявлением выступил госсекретарь по делам Европы при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times .

"Если будут существовать сомнения в том, насколько ЕС привержен базовым ценностям, будут и сомнения в целесообразности существования этого проекта. Европа - это не только рынок, но и культурный и политический проект", - подчеркнул Бон. В число основных ценностей он включил "базовые принципы демократии, свободные СМИ и равноправие". Политик отметил, что финансовые санкции являются одним из "наиболее эффективных инструментов в борьбе с нарушениями норм правового государства".

По информации издания, предложение Франции поддержали скандинавские страны и Нидерланды.

Главы государств и правительств стран ЕС в ходе саммита 17-21 июля в Брюсселе одобрили финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза в размере €1 074,3 млрд на период с 2021 по 2027 год и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне €750 млрд.

При этом соблюдение странами Евросоюза принципа верховенства права впервые стало решающим критерием распределения бюджетных расходов между странами сообщества. Теперь объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС напрямую связаны с соблюдением страной основных принципов демократии. В первоначальном варианте итогового документа предполагалось автоматическое сокращение выплат стране, которую Еврокомиссия уличит в несоблюдении европейских ценностей, однако по предложению председателя Евросовета Шарля Мишеля механизм надзора за его соблюдением радикально смягчен - этот вопрос будет обсуждаться на саммитах ЕС. В ходе переговоров против введения юридически прописанного условия соблюдения странами принципа верховенства права (как его оценивает Брюссель) выступали Польша, Венгрия и ряд других государств Восточной Европы.