"Известия": банки хотят увеличить лимит по переводам для сдавших биометрию клиентов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Ряд финансовых организаций, в числе которых Сбербанк, банк ВТБ и ДОМ.РФ, планируют увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, сдавшим свои биометрические слепки. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

По данным издания, сейчас такая опция уже доступна для пользователей премиального сегмента "Сбербанк Первый". Как пояснили газете в кол-центре "Сбербанк Первый", лимит операций можно увеличить с 1 до 5 млн рублей в сутки, сдав биометрию во внутреннюю базу банка. По информации "Известий", на данный момент ежедневный лимит операций для клиентов Сбербанка, которые не входят в премиальный сегмент, также составляет 1 млн рублей в сутки внутри кредитной организации и 50 тыс. рублей в другие банки через систему быстрых платежей.

Издание сообщает, что, помимо Сбербанка, увеличить лимиты по операциям сдавшим биометрию клиентам также планируют банк ВТБ и ДОМ.РФ. В ВТБ газете пояснили, что слепки лица и голоса должны быть зарегистрированы в Единой биометрической системе (ЕБС). Директор розничных продуктов ДОМ.РФ Евгений Шитиков уточнил "Известиям", что "при успешном прохождении идентификации по биометрическим данным риск мошеннических действий сводится к нулю, и банк может предоставить большие лимиты на трансакции". Вместе с тем в кредитных организациях не предоставили точной информации о том, насколько будут увеличены лимиты.

В "Ростелекоме", выступающим оператором ЕБС, изданию сообщили, что несколько финансовых организаций рассматривают использование ЕБС для подтверждения высокорисковых операций в дистанционном банковском обслуживании. В компании добавили, что биометрические слепки, в отличие от СМС и других классических методов подтверждения операций, гораздо сложнее подделать или подменить. Таким образом, снижение рисков позволит банкам более гибко подходить к лимитам на операции.

"Выгоды для клиента очевидны: повышение удобства пользования продуктом, с одной стороны, и снижение рисков потерять деньги - с другой. Для банков - это снижение убытков по возмещению потерь граждан от действий мошенников, а также рост лояльности клиентов к банку за счет использования доверенных механизмов защиты", - отметили в "Ростелекоме".

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений. 22 февраля 2018 года распоряжением правительства РФ "Ростелеком" назначен оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Минкомсвязь РФ.