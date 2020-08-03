Автозавод "Соллерс" во Владивостоке вернулся к пятидневной рабочей неделе

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке вернулся к пятидневной рабочей неделе после периода сокращенного графика из-за пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия в понедельник.

С начала июля в качестве антикризисной меры предприятие работало лишь четыре дня в неделю, на одну пятую также уменьшилась зарплата работников. Такие меры, по словам представителя компании, были реакцией на снижение спроса, наблюдаемого по всему миру.

"Завод восстановил пятидневную рабочую неделю. Как и планировалось, производство восстановлено в полном объеме", - рассказали в пресс-службе. Также и оплата труда работникам завода возвращается на предыдущий уровень, добавили в пресс-службе.

Сокращение рабочих дней и зарплат, проведенное в июле, позволило сохранить имеющийся на заводе коллектив, уверены на предприятии.

"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - совместное предприятие ПАО "Соллерс" и японской Mazda Motor Corporation, единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод. "Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.

Правительство РФ в условиях пандемии сформировало перечень системообразующих предприятий. Включение компаний в перечень позволило им не только продолжать работу во время ограничений, но и получить льготное кредитование и госгарантии по инвестиционным проектам и рефинансированию долгов, а также другие меры поддержки. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей. Власти Приморья еще в апреле разрешили заводу "Мазда Соллерс" возобновить производство.