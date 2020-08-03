"Известия": общероссийская система по обращению с отходами может появиться в 2020 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федеральная схема по обращению с отходами может появиться в России к концу 2020 года. В нее войдут все объекты "мусорной" инфраструктуры и маршруты перемещения отходов, сообщает в понедельник газета " Известия " со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

По данным издания, федеральная схема, в которой будет собрана информация обо всех объектах инфраструктуры, связанных с захоронением, утилизацией и переработкой мусора, создается в рамках реформы отрасли обращения с отходами. Сбор всех региональных данных в одном месте поможет оптимизировать логистику, локацию и мощности объектов инфраструктуры, а также контролировать местных операторов и формировать справедливый тарифа.

"Известия" сообщают, что первый проект федеральной схемы, в котором на данный момент порядка 4 тысяч объектов, 850 из которых еще предстоит построить или реконструировать, был представлен в марте 2020 года. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) выступили за дополнение схемы за счет более полных характеристик полигонов - в том числе данных о том, соответствуют ли они требованиям законодательства, оборудованы ли системами видеонаблюдения и контроля на въезде и выезде.

"Кроме того, сейчас в схеме нет сведений об источнике данных по объему образования мусора, а также информации о возможности расширения мощности объектов размещения и переработки", - пояснил изданию эксперт тематической площадки "Экология" ОНФ Александр Коган. Он также добавил, что благодаря взаимодействию с "Российским экологическим оператором" (РЭО) уже удалось договориться о включении в федеральную схему ряда дополнений.

В пресс-службе РЭО газете сообщили, что доступ к федеральной схеме предоставлен "субъектам, Минприроды России, Государственной думе, администрации президента и ОНФ как экспертной организации". В Минприроды поддержали инициативу включения дополнительных сведений в федеральную схему обращения с отходами, однако отметили, что и сейчас в нее входят объекты, соответствующие нормам законодательства.

"Проблемы, с которыми регионы обращаются в Минприроды России, связаны прежде всего с финансированием строительства объектов и рекультивацией старых полигонов. Также субъектам не хватает мощностей по размещению твердых коммунальных отходов (ТКО). Минприроды ведет активную работу с регионами по согласованию перечня объектов, которые можно использовать до 2023 года", - пояснили в министерстве.

О реформе обращения с мусором

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Для формирования системы обращения с бытовыми отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование создана компания "Российский экологический оператор". Указ о ее создании подписан президентом России 14 января 2019 года. РЭО должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Кроме того, оператор организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставляет финансовые гарантии инвестпроектам, выпускает облигации и владеет долями в проектах.