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Пандемия COVID-19

Япония сохранила прогноз по годовому снижению ВВП на 2,2% из-за пандемии

Отмечается, что реальное снижение ВВП в первом квартале 2020 года составило 0,6% по сравнению с последним кварталом 2019 года

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Власти Японии сохранили прогноз по снижению валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2,2% к концу 2020 года из-за влияния ситуации с коронавирусом на экономику страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством в понедельник.

В них отмечается, что реальное снижение ВВП в первом квартале 2020 года после пересчета статистических данных составило 0,6% по сравнению с последним кварталом 2019 года. В правительстве страны полагают, что при сохранении текущей динамики ВВП страны к концу года снизится на 2,2%. Аналогичный прогноз правительство Японии уже делало в начале июня этого года.

В то же время в конце июля японское общественное телевидение сообщало, что в 2020 финансовом году (апрель 2020 - март 2021 гг.) ВВП страны может снизиться на 4,5% из-за пандемии.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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