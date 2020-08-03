Японский торговый гигант Seven & i Holdings приобретет американскую Speedway за $21 млрд

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии торговая корпорация Seven & i Holdings приобретет американскую компанию Speedway, владеющую сетью магазинов и заправок в США, за $21 млрд долларов. Об этом в понедельник объявил японский холдинг.

"Это историческое слияние и очень важный шаг на пути к превращению нашей компании в реального мирового ретейлера, сосредоточенного на магазинах шаговой доступности", - подчеркнул президент компании Рюити Исака.

Seven & i Holdings является владельцем крупнейшей в мире американской сети магазинов 7-Eleven. В 2017 году Seven & i Holdings объявила о приобретении более тысячи магазинов и заправочных станций у американской сети Sunoco за $3,3 млрд.