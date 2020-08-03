"Известия": Минтруд планирует сократить безработицу в четыре раза до конца 2021 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года. Для достижения поставленной задачи число россиян, состоящих на бирже труда, должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть в четыре раза, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

По данным издания, сейчас в Минтруде прорабатывают дополнительный пакет мер поддержки занятости населения, ведут мониторинг рынка труда, организовывают дополнительное образование для безработных и находящихся под риском увольнения. Кроме того, в ведомстве рассказали, что в 2021 году планируется создать онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников учебных заведений.

"Известия" сообщают, что в регионах уже создаются временные рабочие места на средства, выделенные правительством РФ в июле. В Минтруде уточнили, что на эти деньги будут компенсированы расходы на частичную оплату труда людей, направляемых на временные работы, а также граждан, которые участвуют в общественных работах. По информации ведомства, выделенных средств хватит на создание 80 тыс. мест. В пресс-службе министерства напомнили, что выплаты по временному трудоустройству и периоду занятости на общественных работах составляют не более трех месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил реализовать к четвертому кварталу 2021 года меры по восстановлению численности работающих россиян до уровня 2019 года.

23 июня Владимир Путин в телеобращении к гражданам России отметил, что меры по поддержке россиян, оставшихся без работы из-за ситуации с пандемией, продолжат действовать в июле и августе. Он добавил, что уже свыше 2,5 млн человек получили поддержку от служб занятости. Также президент предложил выделить еще 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% по госпрограмме поддержки занятости.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд, в свою очередь министерство должно подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября.