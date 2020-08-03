Туристы с 1 по 27 июля потратили в duty free на Хайнане свыше $317 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли на Хайнане почти за месяц после увеличения с 1 июля квоты покупок на одного человека составил 2,22 млрд юаней (около $317,4 млн). Такие данные Главного таможенного управления КНР за период с 1 по 27 июля публикует агентство Xinhua .

Соответствующий показатель, указали в ведомстве, вырос на 234,19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период Хайнань посетили свыше 280 тыс. туристов. Рост данного показателя в годовом исчислении составил 42,71%.

С июля на Хайнане была увеличена квота для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.), а также с 38 до 45 позиций расширен список беспошлинных товаров.

В настоящее время на острове функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции, городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Магазины беспошлинной торговли являются частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане.

30 декабря 2019 года магазин duty free в городе Санья пополнился еще одним крупным торговым центром площадью 64 тыс. квадратных метров, который включает в себя магазины с различными местными и международными брендами, развлекательную инфраструктуру и рестораны, среди которых четыре с мишленовскими звездами.