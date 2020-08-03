АСИ отберет на Камчатке идеи о поддержке семьи, молодежи и снижении бедности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) на сессии в Петропавловске-Камчатском отберет идеи о снижении бедности, поддержке семьи, молодежи, создании новых сервисов и услуг, лучшие из которых войдут в повестку обсуждения на федеральном форуме "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщила в понедельник глава АСИ Светлана Чупшева, открывая стратегическую сессию в регионе.

"Мы хотели, чтобы при подготовке этого форума все неравнодушные люди из разных регионов, городов могли предложить свои идеи, свои практики, которые помогут быстро восстановить нашу экономику, повысить качество жизни в регионах", - сказала она.

Чупшева предложила начать работу по четырем блокам - "Поддержка семьи", "Снижение бедности", "Новые сервисы и услуги для человека", "Поддержка и развитие молодежи".

"Мы бы вместе в каждую группу предложили свои идеи, а потом выбрали самые интересные на обсуждение в рамках форума, который пройдет в сентябре", - добавила она.

Форум "Сильные идеи для нового времени" проведет АСИ совместно с Фондом Росконгресс в сентябре в Сочи. На нем планируется обсудить идеи по перезагрузке экономики России, социальной и технологической сфер. Прием заявок для участия в форуме продлится до 24 августа. Желающие могут представить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка. В результате в каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты будут размещены в библиотеке "умных решений" "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

Проекты представят властям

Авторы топ-100 идей и проектов, как говорили ранее в пресс-службе АСИ, представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме в Сочи. Идеи, признанные лучшими, "обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом". Авторы всех сильных идей войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе сотрудничать с АСИ.

Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.