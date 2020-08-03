Мантуров рассказал, когда начнется серийный выпуск первой в России вакцины от коронавируса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

Денис Мантуров: РФ к 2021 году будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц

"Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях - это "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм". <...> Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство", - сказал он.

По словам министра, предприятия сейчас готовятся в выпуску, идет отладка технологий. "Кто-то докупает оборудование, в частности, реакторы", - сказал он.

Министр сообщил также, что на начальном этапе в этом году будет производиться несколько тысяч доз вакцин в месяц, а к началу следующего года компании увеличат выпуск до нескольких миллионов.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее назвала наиболее перспективными вакцины от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава и центра "Вектор" Роспотребнадзора. Вторая фаза клинических исследований вакцины центра Гамалеи находится на завершающем этапе, она должна быть зарегистрирована в августе "на условиях" (то есть после регистрации проведут еще одно клиническое исследование препарата на 1 600 человек).

Клинические испытания вакцины "Вектора" должны быть завершены в сентябре, после чего она будет зарегистрирована. Первую партию вакцины планируется произвести в октябре 2020 года, говорила Голикова.