Мантуров рассказал о мерах и объемах поддержки автопрома на 2021 год

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Меры господдержки автопрома в РФ будут продлены и на следующий год, но не в таких объемах, как сейчас. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, выделенные на этот год 45 млрд рублей на стимулирование спроса позволят поддержать продажи более 200 тысяч автомобилей во всех сегментах.

"Мы исходим из того, что какие-то меры господдержки просто будут продлены на 2021 год, но не в таких объемах", - сказал министр.

Он уточнил, что, в частности, планируется сохранить программы льготного автокредитования, автолизинга, перевода автомобилей на газ, "Доступную аренду". "Мы точно сохраним лизинг, мы сохраним поддержку перехода на газомоторное топливо, автокредитование, "Доступную аренду" в тех формах, которые в прошлом и в этом году демонстрируют свою эффективность и заинтересованность в них потребителей. Если мы говорим про льготное кредитование, мы исходим из того, что этот пакет мер поддержки должен перейти и на 2021 год, остаётся открытым вопрос объемов", - сказал он.

Ранее директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак сообщал, что на программы льготного автокредитования выделено в этом году 17 млрд рублей, льготного автолизинга - 8 млрд рублей, на "Доступную аренду" - 2,5 млрд рублей. Субсидии производителям газомоторной техники составили 3,3 млрд, на опережающие госзакупки автомобилей направлено 4,5 млрд, а на закупки "скорых" и реанимобилей - 10,2 млрд рублей.

Новая программаМинпромторга по доступной аренде автомобилей будет запущена во втором полугодии 2020 года, по ней каршеринговые компании смогут получить скидку 25% на авансовый платеж для приобретения авто в оперлизинг, на скидку также могут рассчитывать физлица и малый и средний бизнес. С 1 июня программы льготного автокредитования также стали доступны для медицинских работников и семей с одним несовершеннолетним ребенком, а также при трейд-ин автомобилей.