Мантуров: продажи автомобилей в РФ на сегодняшний день снизились на 30%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Продажи автомобилей в России с начала года снизились примерно на 30% по сравнению с показателями прошлого года, по итогам года прогнозируется снижение в 15-20%, сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня по сравнению с прошлым годом сокращение около 30%. Если говорить по концу года, мы очень рассчитываем, что уйдем в минус не более, чем на 15-20%", - сказал он.

Результаты 2021 года должны быть не хуже этого или с небольшим плюсом с учетом мер поддержки автопрома государством, добавил министр.

В апреле продажи автомобилей в РФ упали на исторические 72%. В начале июля Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свой прогноз по продажам новых легковых автомобилей и LCV в РФ в 2020 году до 1,34 млн штук вместо прогнозируемых ранее 1,72 млн штук. По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в I полугодии 2020 года сократились на 23,3%.