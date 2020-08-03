Мантуров заявил, что РФ в этом году поставит исторический рекорд по выпуску аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия в этом году в связи с пандемией коронавируса поставит исторический рекорд по производству аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выпустив от 12 до 15 тыс. таких аппаратов, сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По году почти 7 тыс. аппаратов будет произведено и реализовано только внутри страны по госконтракту, также были заранее законтрактованные регионами заказы, плюс экспорт - всего, я думаю, в этом году в России будет произведено около 12 тыс., а с учетом возможной закладки в резерв возможно производство до 15 тыс. аппаратов в этом году. Это исторический рекорд", - подчеркнул министр.

По его словам, Минпромторг исполнит контракт на поставку в регионы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ в конце лета - начале осени. "По производству мы идем с опережением. Вообще, у нас контракт до конца года, но мы его завершим максимум до конца августа - начала сентября", - отметил Мантуров.

Он также прокомментировал результаты проверки аппаратов ИВЛ Росздравнадзором из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга весной этого года. "Что касается результатов испытаний, мы рады, что справедливость восторжествовала. Очень грустно, что были жертвы, больные погибли, находясь в палатах, и были предположения, что причина именно в ИВЛ. Но результаты всех испытаний Росздравнадзора показали, что никакого отношения к случившемуся [ИВЛ] не имеют. Следственные органы дальше продолжают свою работу, выясняя, в чем все-таки была реальная причина", - сказал глава Минпромторга.

Мантуров напомнил, что Росздравнадзор, выдав новое регистрационное удостоверение, официально возобновил работу произведенной партии ИВЛ.

С 22 июля Уральский приборостроительный завод (входит в Концерн радиоэлектронные технологии - КРЭТ - Ростеха) возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М" по заключенным контрактам после того, как Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на них. Аппараты этой марки использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. Проверка Росздравнадзора выявила нарушения работы аппаратов ИВЛ. Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями.