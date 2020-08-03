Хайнань огласил пакет мер по воспитанию специалистов для инновационных отраслей

ХАЙКОУ, 3 августа. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань огласила перао" со ссыечень стимулирующих мер для подготовки специалистов, востребованных в высокотехнологичных отраслях и инновационном секторе. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на местное управление трудовых ресурсов.

По его сведениям, цель новой стратегии - проведение "реформы и модернизации механизма профессиональной кадровой подготовки", который бы соответствовал задачам социально-экономического развития региона и формирования Хайнаньского порта свободной торговли. Институты и колледжи провинции, как отмечается, будут повышать качественный уровень образования "в соответствии с высокими критериями и жесткими требованиями", благодаря чему учащиеся в будущем смогут легко найти хорошую работу.

"Технически подготовленные специалисты в наше время крайне востребованы. Мы приложим все усилия для того, чтобы удовлетворить спрос на высококвалифицированную рабочую силу, - подчеркивается в заявлении регионального ведомства, курирующего вопросы занятости и социального страхования. - Таким образом, молодые выпускники наших вузов по завершении обучения овладеют как минимум одной перспективной специальностью".

В нем отмечается, что хорошее образование - "золотой ключ" к устойчивому повышению благосостояния населения Хайнаня, так как оно позволяет закрепить успехи правительства в реализации проектов по ликвидации бедности. В итоге выходцы из наименее обеспеченных семей, как правило проживающие в сельской местности, после прохождения обучения в техникумах и вузах смогут участвовать в создании инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как уточнило издание, среди ключевых дисциплин, по которым в регионе планируется подготовить множество специалистов для инновационной сферы экономики, - робототехника, беспилотное управление объектами, сетевые технологии, современное сельское хозяйство, медицина и энергетика, экологичные виды транспорта. Благодаря взаимодействию хайнаньских учебных заведений с ведущими промышленными предприятиями выпускники получат возможность обучаться по программам, учитывающим требования таких компаний, как Sany Heavy Industry, Siemens, Huawei, Highseas Group, Sinoship.

В последние годы власти Хайнаня проводят целенаправленную политику по привлечению ценных работников и воспитанию высококачественной рабочей силы. В 2019 году администрация опубликовала трехлетний план, согласно которому к 2022 году вузы острова подготовят порядка 300 тыс. кадров, прекрасно разбирающихся в различных прикладных технических специальностях.