Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Депутаты о фракции ЛДПР в понедельник внесут в Госдуму законопроект об увеличении с одного до пяти млн рублей минимальной суммы вкладов, подлежащих налогообложению. Текст и пояснительную записку к законопроекту в своем Telegram-канале опубликовал один из его авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Сегодня вносим на рассмотрение Государственной думы проект закона об увеличении суммы, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц", - написал Нилов.

В пояснительных материалах разработчики напоминают, что согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ от 1 апреля 2020 года банковские вклады свыше 1 млн рублей с 1 января 2021 года облагаются налогом в размере 13%. В ЛДПР полагают, что введение такого налога "в условиях кризиса затронет многих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, которые долгие годы копили на старость и разместили свои сбережения в банках для получения дополнительного дохода к пенсии, а также граждан среднего достатка, которые держат деньги на депозитах для улучшения в дальнейшем жилищных условий, покупки машины, обучения детей и других целей".

Более того, это может привести к оттоку капиталов из банков. Поэтому в ЛДПР предлагают внести изменение в Налоговый кодекс, согласно которому налогом в размере 13% облагаются процентные доходы по депозитам свыше пяти млн рублей. Такой налог, полагают либерал-демократы, "затронет только высокообеспеченных граждан, что является социально справедливым".

В правительстве ранее отказались поддержать это предложение. Согласно проекту официального отзыва кабмина (есть в распоряжении ТАСС), реализация законопроекта "приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам". В кабмине напомнили, что данные поправки о налогообложении процентов по вкладам были подготовлены по итогам обращения к населению президента РФ Владимира Путина от 25 марта 2020 года в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.