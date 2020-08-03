Продажи устройств для "умного дома" в I полугодии выросли в 14 раз

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Продажи устройств для "умного дома" в I полугодии 2020 года возросли в 14 раз. Об этом говорится в сообщении ретейлера "Связной".

"За первые шесть месяцев спрос на устройства для "умного дома" в сети ретейлера вырос в 14 раз в штуках и в 20 раз в деньгах", - говорится в сообщении.

Средняя стоимость устройств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 57% и составила 1714 рублей. Рост средней цены ретейлер связывает с появлением на рынке более технологичных решений.

С января по июнь россияне чаще всего приобретали "умные лампы", на которые приходится около 35% от всех продаж устройств для "умного дома". Также высоким спросом пользовались "умные розетки" и центры управления "умным домом". "Топ 3 популярных устройств для "умного дома": набор датчиков Xiaomi Mi Smart Sensor Set, "умный ИК-пульт" "Яндекс", "умная лампа" Xiaomi Mi LED Smart Bulb", - отмечает ретейлер.

Российские потребители предпочитают выбирать "умные устройства" в онлайн-канале, на который приходится 64% продаж. Чаще всего такие товары приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Новосибирска и Казани.

"Спрос на товары для "умного дома" продолжает расти с момента появления этих решений в нашей сети, что обусловлено расширением ассортимента и ростом знания об этих устройствах. Кроме того, мы наблюдаем высокий спрос и на "умные колонки", который по итогам первого полугодия вырос в 3,5 раза. С помощью них пользователи не только слушают музыку, но и управляют "умным домом". Во втором полугодии мы ожидаем выхода новинок, способных дополнительно подстегнуть спрос на эту категорию товаров", - заключил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин, слова которого приводятся в сообщении.